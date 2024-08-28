Ereğli'de patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 'patpat' diye bilinen tarım aracının devrildiği kazada sürücü Bayram Aydın (36) yaralandı, araçtaki Nazım Kılıç (48) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Çayırlı köyünde meydana geldi. Bayram Aydın yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Köylülerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile araçtaki Nazım Kılıç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazım Kılıç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, sürücü Bayram Aydın'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.