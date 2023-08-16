Ereğli'de özel halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 5 yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel halk otobüsü ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde özel halk otobüsü ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kepez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Çatpınar idaresindeki özel halk otobüsü sol şeritte ilerlerken, sağ şeritten sola ani manevra yapan H.A. idaresindeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazada, iş makinesi operatörü ve halk otobüsünde bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 yolcu yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansırken, polis soruşturma başlattı.