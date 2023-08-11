Ereğli'de Otomobilden Çıkan Dumanlar Paniğe Neden Oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilden çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Otomobilin motor suyu havanın sıcak olması nedeniyle hararet yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor suyunun patladığını tespit etti.