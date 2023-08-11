Ereğli'de Otomobilden Çıkan Dumanlar Paniğe Neden Oldu
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilden çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Otomobilin motor suyu havanın sıcak olması nedeniyle hararet yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor suyunun patladığını tespit etti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilden çıkan dumanlar paniğe neden oldu.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin motor suyu havanın sıcak olması nedeniyle hararet yaptı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bildirilen adrese gelen itfaiye ekipleri araçta yaptıkları incelemede motor suyunun patladığını tespit etti. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK