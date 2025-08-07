Ereğli'de Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolü kaybedilen otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, başka aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktığı öne sürülen otomobil, takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Adana kara yolu Hortu mevkisi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Şahin'in başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybettiği iddia edilen 16 VL 077 plakalı otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Şahin, eşi Menekşe, çocukları İdil Hafsa, Eslem Miray ve Ertuğrul Şahin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zelenski'den savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısı

3 yıldır süren savaşı bitirecek çağrı: Gel görüşelim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti

Kan donduran olay! Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.