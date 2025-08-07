Ereğli'de Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, başka aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktığı öne sürülen otomobil, takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Adana kara yolu Hortu mevkisi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Şahin'in başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybettiği iddia edilen 16 VL 077 plakalı otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Şahin, eşi Menekşe, çocukları İdil Hafsa, Eslem Miray ve Ertuğrul Şahin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.