Ereğli'de Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 4 Yaralı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
E.T'nin kullandığı 26 AB 098 plakalı otomobil, Ören Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel