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Ereğli'de Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 4 Yaralı

Ereğli'de Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 4 Yaralı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

E.T'nin kullandığı 26 AB 098 plakalı otomobil, Ören Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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