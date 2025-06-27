Ereğli'de Müze Müdürü ve Muhasebeci Gözaltına Alındı

Ereğli'de Müze Müdürü ve Muhasebeci Gözaltına Alındı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, müze müdürü A.M. ve muhasebe sorumlususu F.E., evrakta sahtecilik, usulsüzlük, haksız kazanç sağlama ve zimmete para geçirme iddialarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde müze müdürü A.M. ile müzenin muhasebe işlerine bakan F.E., haklarında 4 ayrı suçtan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ereğli ilçesi Müze Müdürlüğü'nde görevli müze müdürü A.M. ile müzenin muhasebe işlerine bakan F.E., hakkında 2023 yılında 'Evrakta sahtecilik', 'Usulsüzlük', 'Haksız kazanç sağlama' ve 'Zimmetine para geçirme' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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