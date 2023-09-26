Ereğli'de Motosiklet Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin çarparak düşürmesinin ardından otomobilin üzerinden geçtiği Hatice Özen (67), hayatını kaybetti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazanın ardından şoka giren otomobil ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde motosikletin çarparak düşürmesinin ardından otomobilin üzerinden geçtiği Hatice Özen (67), hayatını kaybetti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazanın ardından şoka giren otomobil ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Kepez mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Özen'e Muhammet Ö. idaresindeki 35 YDF 56 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Özer yere düşerken, arkadan gelen Zeki T. yönetimindeki 67 TM 467 plakalı otomobil kadının üzerinden geçti. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirirken kazanın ardından şoka giren otomobil ve motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Özen'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.