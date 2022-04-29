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Ereğli'de mezarlıklarda bayram temizliği

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Ereğli'de mezarlıklarda bayram temizliği

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı.

Ereğli Belediyesi ekipleri, Asri Mezarlıkta arife ve bayram günleri yapılacak ziyaretleri öncesi bakım, onarım ve temizlik çalışmasını tamamladı.

Ekiplerce, mezarlıkta eksiklikler giderildi, gerekli düzenlemeler yapıldı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

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