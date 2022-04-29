Ereğli'de mezarlıklarda bayram temizliği
AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı.
Ereğli Belediyesi ekipleri, Asri Mezarlıkta arife ve bayram günleri yapılacak ziyaretleri öncesi bakım, onarım ve temizlik çalışmasını tamamladı.
Ekiplerce, mezarlıkta eksiklikler giderildi, gerekli düzenlemeler yapıldı.
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel