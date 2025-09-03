Haberler

Ereğli'de Lüks Yat 15 Dakikada Battı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşa edilen 40 milyon TL değerindeki lüks yat, denize indirildikten 15 dakika sonra battı. Yatın sahibi ve mürettebatı kıyıya yüzerek çıktı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir tersanede inşa edilip denize indirildikten 15 dakika sonra batan lüks yatın denizin dibinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ereğli ilçesi kıyılarında meydana geldi. Ereğli'de bir tersanede yaklaşık 5 ayda yapımı tamamlanan yaklaşık 40 milyon TL değerindeki lüks yat denize indirildi. İstanbul'dan gelen sahibine teslim edilen D.T. isimli lüks yat, 15 dakika sonra kıyıdan yaklaşık 200 metre açıldıktan sonra yan yatıp, suya gömüldü. Yatta bulunan sahibi, 2 mürettebat ve kaptan yüzerek kıyıya çıktı.

Lüks yatın denizin dibinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Yatın battığı yerden çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
