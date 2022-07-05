Ereğli'de kurban yakalama timi kuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ereğli'de kurban yakalama timi kuruldu

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
 - Güncelleme:
Ereğli'de kurban yakalama timi kuruldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, veteriner hekim ve 3 personelden oluşan kurban yakalama timi kuruldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, veteriner hekim ve 3 personelden oluşan kurban yakalama timi kuruldu.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde kurban yakalama timine, hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme ve yakalama teçhizatı kullanımı eğitimleri uygulamaları olarak verildi.

Yakalama timine bir araç tahsis edildi. Vatandaşların bayram süresince karşılaşacağı sorunlarda zabıta ekiplerine haber vermesi istendi.

Kurban kesim kursu

Ereğli Belediyesi ile Ereğli Halk Eğitim Merkezi tarafından kurban kesim kursu düzenlendi.

Belediye mezbahasında veteriner hekim Özgür Coşgun ve kesim personeli tarafından 14 kursiyere kurbanlık hayvana yaklaşma, bağlama, yatırma ve kesim teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimlerini tamamlayan 14 kursiyere sertifika verildi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak Ereğli Kurban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title