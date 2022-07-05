Ereğli'de kurban yakalama timi kuruldu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, veteriner hekim ve 3 personelden oluşan kurban yakalama timi kuruldu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, veteriner hekim ve 3 personelden oluşan kurban yakalama timi kuruldu. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde kurban yakalama timine, hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme ve yakalama teçhizatı kullanımı eğitimleri uygulamaları olarak verildi. Yakalama timine bir araç tahsis edildi. Vatandaşların bayram süresince karşılaşacağı sorunlarda zabıta ekiplerine haber vermesi istendi. Kurban kesim kursu Ereğli Belediyesi ile Ereğli Halk Eğitim Merkezi tarafından kurban kesim kursu düzenlendi. Belediye mezbahasında veteriner hekim Özgür Coşgun ve kesim personeli tarafından 14 kursiyere kurbanlık hayvana yaklaşma, bağlama, yatırma ve kesim teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimlerini tamamlayan 14 kursiyere sertifika verildi. AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel Zonguldak Ereğli Kurban Güncel Haberler

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