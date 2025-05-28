Ereğli'de Kontrolsüz Kamyonet Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Ereğli'de Kontrolsüz Kamyonet Kaza Yaptı: 2 Yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, duvara ve elektrik direğine çarparak geri geri bir evin garajına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet duvara ve direğe çarptıktan sonra rampa aşağı geri geri gelip bir evin garajına girdi. Kazada, kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Güldere Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat Ural'ın (45) kontrolünü yitirdiği 67 LJ 980 plakalı hafriyat yüklü kamyonet, yol kenarındaki duvar ile elektrik direğine çarptıktan sonra yokuş aşağı hızla geriye doğru hareket edip bir evin garajına girdi. Kazada kamyonet sürücüsü Vedat Ural ile yanındaki Barış Yılmaz (45) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sürücüsünün frenlerin tutmadığını iddia ettiği kamyonet çekiciyle garajdan çıkarılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Sinan Kabatepe/Ereğli (ZONGULDAK)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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