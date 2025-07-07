Ereğli'de Kavga Ayıran Polise Saldırı

Ereğli'de Kavga Ayıran Polise Saldırı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kavga sırasında müdahalede bulunan komiser M.Ö., saldırıya uğradı. Olayda, D.K. tutuklanırken, Ö.F.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan komiser M.Ö. (33) saldırıya uğradı. Komiser M.Ö.'ye saldırdığı iddia edilen D.K. (20) tutuklanırken, Ö.F.K. (19) adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M.Ö., ismi öğrenilemeyen biriyle kavga eden D.K. ve Ö.F.K.'ye müdahale etmek istedi. M.Ö., polis olduğunu söyleyip kimlik gösterdiği sırada D.K. ve Ö.F.K., saldırdı. M.Ö., D.K.'yi yere yatırıp etkisiz hale getirirken, çevredekilerden polis çağırmalarını istedi. Bu sırada yerde yatan D.K. ayağa kalkmak için hamle yaparak, komiser M.Ö.'ye yumruk atmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri kelepçe taktıkları D.K.'yı gözaltına aldı. Bu sırada olay yerinden kaçan Ö.F.K. ise daha sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. tutuklandı, Ö.F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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