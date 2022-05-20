Ereğli'de kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde altın bilezik, define arama dedektörü, tabanca, pompalı tüfek, bıçak, mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ve aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.