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Ereğli'de İşçi Servisi Minibüsü Dere Yatağına Devrildi

Ereğli'de İşçi Servisi Minibüsü Dere Yatağına Devrildi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan işçi servisi minibüsü dere yatağına devrildi. Kazada 5 işçi ve sürücü yaralandı, inceleme sürüyor.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan işçi servisi minibüsü dere yatağına devrildi. Kazada servisteki 5 işçi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli Ormanlı yolu Deli Hakkı köyünde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle işçi servisi dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçi servisinde bulunan 5 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince  çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedavi alındı. Dere yatağına devrilen minibüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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