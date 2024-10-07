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Ereğli'de İşçi Servis Minibüsü Yandı

Ereğli'de İşçi Servis Minibüsü Yandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, işçileri bıraktıktan sonra geri dönen bir servis minibüsü motor kısmından alev aldı. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde fabrikaya işçileri bıraktıktan sonra geri dönerken motor kısmından alev alan işçi servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya işçileri bıraktıktan sonra geri dönmek için yola çıkan 67 AEN 787 plakalı işçi servisi, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Aracını yolun kenarına park eden sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre minibüsün elektrik aksamından kaynaklı yandığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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