Ereğli'de İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Ereğli'de İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir bina çatısında tamir çalışması yapan iki işçiden biri elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Diğer işçi ise yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 4 katlı binanın çatısını tamir ederken akıma kapılan iki işçiden Zafer Ayyıldız, aşağı düşüp yaşamını yitirdi, mesai arkadaşı Sait Demir ise yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Gülüç beldesi Merkez Mahallesi Hacılar Sokak'ta meydana geldi. Binanın çatısında tadilat çalışması yapan Zafer Ayyıldız ve Sait Demir, elektrik akımına kapıldı. Zafer Ayyıldız akıma kapılıp aşağı düştü. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayyıldız, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zafer Ayyıldız, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Sait Demir'in ise sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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