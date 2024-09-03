Ereğli'de Hasta Yakınları ile Sağlık Çalışanları Arasında Tartışma

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle yakınlarını özel hastaneye getiren hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma yaşandı. Hem hastane içinde hem de dışarıda devam eden tartışmada 2 kez 'beyaz kod' verildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ağustos'ta Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi üzerinde meydana geldi. Düğüne gittiği salonda rahatsızlanan ve göğüs ağrısı şikayeti yaşayan F.H. isimli kadın, yakınları tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. F.H. tedaviye alınırken, yanındaki yakınlarından kalabalık olmaması için dışarı çıkmaları istendi. Hemşire Emine Açıkgöz'ün yaptığı uyarının ardından hasta yakınları ile sağlık çalışanları tartışma çıktı. İddiaya göre hasta yakınları sağlık çalışanlarına hakaret ederek tehditler savurdu. Hemşire Metehan Ölmez de gelerek hasta yakınlarının dışarı çıkmasını istedi. Ölmez'in çabaları sonuç vermeyince sağlık çalışanına şiddet anlamına gelen 'beyaz kod' verildi.

Bunun üzerine gece amiri V.K. de gelerek hasta yakınlarından dışarı çıkmalarını talep etti. Tartışma devam edince 2'nci kez 'beyaz kod' verildi. Sağlık çalışanları, hasta F.H.'nin oğlu O.H. ile uzman çavuş olduğu öğrenilen akrabaları O.G. ve diğer hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

OLAY KAMERADA

Hastanenin acil servisi ve kapı önünde yaşanan tartışma anları güvenli kameralarına yansıdı. Görüntülerde hastanın hastaneye getirildiği, müşahede odasına alındıktan sonra hemşirenin hastanede bağırılmaması ve kalabalığın dışarıya çıkmasını söylenmesinin ardından yaşanan bağrışma ve acil önündeki tartışma görüldü.

'HASTALARINA BAKMAYA DEVAM ETTİK'

Olay gecesi hastanın tekerlekli sandalye ile geldiğini belirten hemşire Emine Açıkgöz, "Hasta yakınları içeriye girdi. 20-30 kişilik gruplardı. Bağrışmaya başladılar. Müşahede odasının girişini açmalarını hem de diğer hastalarla ilgilenmemiz için bize müsaade etmelerini istedim. Anladığım kadarıyla alkollü olan bu şahıslar bir arbede çıkartmaya, bağırmaya başladılar. Daha sonra iki kez kendilerini ikaz ettim. Sakin olmalarını, bize engel olmamaları gerektiğini yoksa beyaz kod vereceğimi söyledim. Durmadılar, tehdit etmeye devam ettim. Beyaz kod vereceğimi aynı zamanda güvenliğe haber verdiğimi söyledim. Hasta yakınları bunu duyduktan sonra küfür ve tehdit etmeye başladılar. Beni bulacaklarını, buraya geleceklerini söylediler. Biz polise 2 kez beyaz kod verdik. O esnada diğer hastalara ve onların hastalarına bakmaya devam ettik. Hastanın bakımını hiçbir şekilde kesmedik. Küfürler ve tehditlerden dolayı şikayetçi oldum. Hiçbir şekilde hastaları ihmal etmedik. Tamamen kendileri bize saldırgan tavırlar sergilediler" dedi.

'ELİ BELİNDEYDİ, İKİNCİ BEYAZ KODU VERMEK ZORUNDA KALDIK'

Beyaz kod verildikten sonra acil servise geldiğini ve hemşirelere bağırıldığını gördüğünü anlatan Hemşire Metehan Ölmez "Geldiğimde burası çok karışıktı. Hemşirelerime bağırıyorlardı. Hemen beyaz kod verdim. Sonra gece amiri Volkan Bey geldi. O da acildeydi. Şahsın biri sanırım asker, belinde silahı vardı. Sürekli eli belindeydi. Tekrar ikinci beyaz kodu vermek zorunda kaldık. Hemşirelerimi kontrol etmek için hemen içeri girdim. Hemşire bankosuna girip hemşirelerime bağırdılar. Ben de o sıra oradaydım. Bana da bağırdılar. Hakaret ve küfürler edildi şahsıma. Şikayetçi olduk" diye konuştu.

Taraflar birbirinden şikayetçi olurken sağlık çalışanlarına sözlü saldırıda bulunan şüpheliler de serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Sinan Kabatepe/Ereğli (ZONGULDAK)