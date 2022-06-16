Ereğli'de gönüllü itfaiyecilik kursu başladı Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce gönüllü itfaiyeci olmak isteyenler için kurs açıldı. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce gönüllü itfaiyeci olmak isteyenler için kurs açıldı. İtfaiye binasında toplam 4 hafta sürecek kurslara, 43 kursiyer katıldı. Kursiyerler, yanma ve yangın bilgisi, yangın söndürme teknikleri, doğal afetler, arama ve kurtarma, hortum atma ve toplama, halatlarla iniş-çıkış, düğümler ve düğüm çeşitleri, ilk yardım, trafik kazalarına müdahale gibi birçok konuda uygulamalı eğitim alıyor. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar, gönüllü itfaiyeci kimlik kartı ve sertifikası almaya hak kazanacak. AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel Ereğli Belediyesi İtfaiye Güncel Haberler

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