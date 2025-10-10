Ereğli'de Fırtına ve Sağanak Yağış Tekne Battı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle bir tekne battı. Ekipler, batan tekneyi dalgıçlarla halatları bağlayarak 3 saatlik çalışma sonucunda kıyıya çekmeyi başardı.
Dün akşam saatlerinden itibaren Ereğli'de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Bozhane Limanı'nda demirli bulunan 7,5 metre uzunluğundaki tekne sabaha karşı battı. Tekneyi çıkarmak için ekipler çalışma başlattı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları tarafından battığı yerde halatlarla vince bağlanan tekne yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından çıkarılarak kıyıya çekildi. Teknede hasar oluştuğu görüldü.
Haber- Sinan Kabatepe/Ereğli (ZONGULDAK)