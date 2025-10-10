Haberler

Ereğli'de Fırtına ve Sağanak Yağış Tekne Battı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle bir tekne battı. Ekipler, batan tekneyi dalgıçlarla halatları bağlayarak 3 saatlik çalışma sonucunda kıyıya çekmeyi başardı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde fırtına ve sağanak yağış nedeniyle limandaki tekne battı. Batan tekne 3 saatlik çalışma sonucu vinçle çıkarılarak kıyıya çekildi.

Dün akşam saatlerinden itibaren Ereğli'de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Bozhane Limanı'nda demirli bulunan 7,5 metre uzunluğundaki tekne sabaha karşı battı. Tekneyi çıkarmak için ekipler çalışma başlattı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları tarafından battığı yerde halatlarla vince bağlanan tekne yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından çıkarılarak kıyıya çekildi. Teknede hasar oluştuğu görüldü.

Haber- Sinan Kabatepe/Ereğli (ZONGULDAK)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.