Ereğli'de Fırtınada Sürüklenen Tekne Köprüye Çarptı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen fırtına nedeniyle sürüklenen bir tekne, sahildeki 'Sevgi, Barış, Dostluk' köprüsüne çarparak hasar aldı. Balıkçılar tekneyi kurtarmak için yoğun çaba harcadı.
1) EREĞLİ'DE FIRTINADA SÜRÜKLENEN TEKNE KÖPRÜYE ÇARPTI
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalarla sürüklenen tekne, sahildeki köprüye çarptı.
Olay, sabah saatlerinde sahil bandı üzerinde meydana geldi. Kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan dalgalar sahildeki tekneyi sürüklemeye başladı. Tekne, sahil bandındaki 'Sevgi, Barış, Dostluk' köprüsüne çarptı. Teknelerle gelen balıkçılar sürüklenen tekneyi kurtarmaya çalıştı. Dalgalardan dolayı güçlükle sürdürülen çalışmanın sonunda balıkçı teknesi bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel