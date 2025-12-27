Haberler

Ereğli'de Fırtınada Sürüklenen Tekne Köprüye Çarptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen fırtına nedeniyle sürüklenen bir tekne, sahildeki 'Sevgi, Barış, Dostluk' köprüsüne çarparak hasar aldı. Balıkçılar tekneyi kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

1) EREĞLİ'DE FIRTINADA SÜRÜKLENEN TEKNE KÖPRÜYE ÇARPTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalarla sürüklenen tekne, sahildeki köprüye çarptı.

Olay, sabah saatlerinde sahil bandı üzerinde meydana geldi. Kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan dalgalar sahildeki tekneyi sürüklemeye başladı. Tekne, sahil bandındaki 'Sevgi, Barış, Dostluk' köprüsüne çarptı. Teknelerle gelen balıkçılar sürüklenen tekneyi kurtarmaya çalıştı. Dalgalardan dolayı güçlükle sürdürülen çalışmanın sonunda balıkçı teknesi bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme
Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Hakeme küfür eden Marcao'ya tarihi ceza

Hakeme küfür eden eski Galatasaraylı'ya tarihi ceza