Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi

Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler: Rakının, şarabın fiyatını...

Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler: Rakının, şarabın fiyatını...
Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı
CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoförün ifadesi ortaya çıktı

CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoförün ifadesi ortaya çıktı

Ereğli'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Ereğli'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir imalathanede çalışan 32 yaşındaki Emrah Özmen, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası iş yeri sahibi gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 3 gün önce işbaşı yaptığı imalathanede elektrik akımına kapılan Emrah Özmen (32), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Unlu mamuller imalathanesinde çalışan Emrah Özmen, elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi ile ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Özmen, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi M.Ö., gözaltına alındı.

Evli olan Özmen'in 3 gün önce işbaşı yaptığı, cenazesinin yarın öğle vakti Ortaköy köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.