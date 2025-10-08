Ereğli'de Dolu Yağışı ve Su Taşkınları Panik Yarattı

EREĞLİ'DE DOLU ETKİLİ OLDU, CADDELERİ SU BASTI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Sokakta doluya yakalananlar kısa süreli panik yaşarken, çevrede beyazlıklar oluştu. Dolu yerini sağanak yağışa bırakınca da bazı sokaklarda rögarlardan su taşkını meydana geldi. Ekipler tıkanıklığı açmak için çalışma başlattı. Yollar göle dönünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),