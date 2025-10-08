Haberler

Ereğli'de Dolu Yağışı ve Su Taşkınları Panik Yarattı

Ereğli'de Dolu Yağışı ve Su Taşkınları Panik Yarattı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü ve ardından gelen sağanak yağış nedeniyle rögarlardan su taşkınları meydana geldi. Ekipler tıkanıklıkların açılması için çalışmalara başladı.

EREĞLİ'DE DOLU ETKİLİ OLDU, CADDELERİ SU BASTI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Sokakta doluya yakalananlar kısa süreli panik yaşarken, çevrede beyazlıklar oluştu. Dolu yerini sağanak yağışa bırakınca da bazı sokaklarda rögarlardan su taşkını meydana geldi. Ekipler tıkanıklığı açmak için çalışma başlattı. Yollar göle dönünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
