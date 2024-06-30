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Ereğli'de denizde bulunan mayın fünyeyle patlatıldı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizin 5 metre derinliğinde bulunan mayın, SAS komandoları tarafından bulunduğu yerde imha edildi. Patlatma sırasında sahil yolu trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Mayının patlatılmasıyla birlikte yol trafiğe açıldı ve plajlar da yeniden kullanıma açıldı.

FÜNYEYLE PATLATILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karadan 60 metre açıkta, denizin 5 metre derinliğinde tespit edilen mayın, SAS komandoları tarafından bulunduğu yerde imha edildi. Patlatma sırasında sahil yolu da trafiğe kapatıldı. 45 dakika boyunca kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Mayının patlatılıp, yolun trafiğe açılmasıyla ulaşım, normale döndü. Dün saat 20.00 sıralarında girişlerin yasaklandığı plajlar ise bugün saat 14.00'te yeniden kullanıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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