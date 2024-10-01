Üye Girişi
Haberler

Ereğli'de Çalınan Koyunların Çoğu Bulundu

Ereğli'de Çalınan Koyunların Çoğu Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde çalınan 1200 küçükbaş hayvandan 1170'i jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çalınan 1200 küçükbaş hayvandan 1170'i jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zengen Mahallesi'nde N.S'ye ait çiftlikteki 2 çobanın darbedilmesi ve 1200 koyunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri geniş çaplı araştırma neticesinde çalınan koyunlardan 1170'inin yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki terk edilmiş bir çiftlikte olduğunu tespit etti.

Burada bulunan hayvanlar N.S'ye teslim edilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

Jandarma Güvenlik 3-sayfa Güncel Ereğli Tarım Hukuk Yaşam konya

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü

 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?

Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nurlupınar Gençlergücü Spor Alaşehir Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Nurlupınar Gençlergücü Spor Alaşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat Salzburg Brest maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Salzburg Brest maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Stuttgart Sparta Prag maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Stuttgart Sparta Prag maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Osimhen kaç maç yok? Osimhen kaç hafta yok? Güneş tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Galatasaray maçı bugün mü? Çilimli Belediyespor Taşköprü Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Çilimli Belediyespor Taşköprü Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çilimli Tarsus İdman Yurdu Anamur Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Tarsus İdman Yurdu Anamur Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Geredespor Suluova Sebat Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Geredespor Suluova Sebat Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Geredespor Suluova Kumluca Belediye Spor Eskişehirspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Kumluca Belediye Spor Eskişehirspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi k Mezitli 33 Spor Homurlu 1951 Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Mezitli 33 Spor Homurlu 1951 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mezitli 33
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });