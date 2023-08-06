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Ereğli'de çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın, Kavaklık Mahallesi eski hayvan pazarında meydana geldi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kavaklık Mahallesi eski hayvan pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalılık alanda havanın sıcak olması nedeniyle yangın çıktı. Sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede alevler geniş bir alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekini sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Ekipler yaptıkları inceleme ve soğutma çalışmasının ardından adresten ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak İtfaiye Ereğli Güncel Haberler

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