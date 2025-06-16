Ereğli'de Bijuteri Dükkanında Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Ereğli'de Bijuteri Dükkanında Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çocuğu ile bir bijuteri dükkanına giren bir kadın, çok sayıda takı ve kosmetik ürün çalarak kayıplara karıştı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çocuğu ile birlikte bir iş yerine giren kişinin bilezik, küpe ve bazı eşyaları çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Haziran'da ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir bijuteri dükkanında meydana geldi. İş yerine çocuğu ile birlikte gelen bir kadın, reyonlarda satılan ürünleri çalarak çantasına koydu. Bir süre iş yerinin içinde gezinen kadın 8 bilezik, 5 küpe, göz kalemi ve birçok ürünü çalıp çantasına koyduktan sonra bujiteri dükkanından çıktı. Çalışanların ürünlerin eksik olduğunu fark etmesi üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde, şüphelinin reyonlardan çaldığı malzemeleri çantasına koyduğu anlar kameralara yansıdı.

İş yeri sahibinin olayla ilgili şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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