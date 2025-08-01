Ereğli'de Beton Mikseri Devrildi: Şoför Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Emrullah Sefa Kaya'nın kullandığı beton mikseri, karşı yönden gelen otomobilin üstüne devrildi. Kazada beton mikserinin şoförü yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli Ormanlı yolu, Yazıcılar Köyü mevkisinde meydana geldi. Emrullah Sefa Kaya yönetimindeki 06 BRE 768 plakalı harç yüklü beton mikseri, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeritten gelen Fatih Aydoğdu'nun kullandığı 06 HC 9748 plakalı otomobilin üstüne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde beton mikseri şoförü Emrullah Sefa Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Fatih Aydoğdu için ise itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla Aydoğdu sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, Aydoğdu da tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.