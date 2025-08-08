Ereğli'de Avukatlar Arasında Darbe Olayı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir dava hakkında tartışan avukatlar arasında çıkan kavgada, biri yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde avukat Şafak C., bir dava konusunda tartıştığı karşı tarafın avukatı Mustafa D.'yi darbedip yaraladı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak'ta meydana geldi. Avukat Şafak C., bir davayla ilgili görüşmek üzere meslektaşı Mustafa D.'yi ofisine çağırdı. Ofiste başlayan görüşme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Şafak C., Mustafa D.'yi darbetti. Mustafa D., ofisten çıktığı sırada bina girişinde, davanın tarafı olan Şafak C.'nin müvekkilleri tarafından da darbedildi. Mustafa D., kaçarak taksi durağına sığınıp, polis ekiplerini aradı. İhbara olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Sinan Kabatepe/Ereğli (ZONGULDAK)

