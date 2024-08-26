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Ereğli'de Aile İçi Kavgada 5 Kişi Yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, ablası, eniştesi ve yeğenlerini bıçaklayarak yaraladı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Oğuz Ş. (39), birlikte yaşadığı ablası Emine (42), eniştesi İhsan (45) ve yeğenleri Berat (20) ve Sude Sezer'i (15) bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek yolu Caddesi'nde meydana geldi. Oğuz Ş. beraber yaşadığı ablası Emine ve eniştesi İhsan Sezer ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma üzerine Oğuz Ş. bıçakla ablası Emine ve eniştesi İhsan ve yeğenleri Berat ve Sude Sezer'i yaraladı. Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan aile bireyleri ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Oğuz Ş. ise gözaltına alındı. Emine Sezer ve Berat Sezer'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak 3-sayfa Ereğli Olaylar Aile İçi Şiddet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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