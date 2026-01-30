Haberler

Zonguldak'ta aç kalan domuzlar şehre indi

Güncelleme:
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aç kalan 3 yaban domuzu, mahallede dolaşarak dikkat çekti. O anlar mahalleli tarafından kaydedilirken, bir vatandaşın köpeğini durdurması ve ardından domuzları kovalamak istemesi de görüntülendi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aç kalan 3 yaban domuzunun şehir merkezine indiği anlar mahalleli tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam Bağlık Mahallesi 1 Nolu Sakindere Sokak'ta meydana geldi. Evine giden bir kişi, bir anda karşısında yaban domuzlarını gördü. O anları cep telefonuyla kaydeden mahalleli, domuzlara saldırmak isteyen köpeğini durdurmaya çalıştı. Kısa süre mahallede dolaşan yaban domuzları daha sonra geldikleri istikamete gitti. Görüntülerde önce köpeği durduran kişinin, daha sonra domuzları kovalaması için ona talimat verdiği de görüldü.

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
