Ereğli'de 7 Katlı Binada Yangın: 5 Kişi İtfaiye ile Kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 7 katlı binanın zemin katındaki elektrik panosundan çıkan yangında yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 1'i çocuk, 5 kişi, itfaiye vinciyle tahliye edildi.

Gülüç beldesi Bakyeri Mahallesi'ndeki 7 katlı Güler Apartmanı'nın zemin katında elektrik panosundaki kaçaktan, sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan binada mahsur kalan 1'i, çocuk 5 kişi, itfaiyenin merdiveniyle kurtarıldı. Tahliye edilenlere ambulansta sağlık kontrolü yapıldı. Gülüç Belediye Başkanı Sadık Kara, yangının elektrik panosundaki kaçaktan kaynaklandığını ifade etti. Mahalleli ise yangını ve çalışmaları korkulu gözlerle izledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.