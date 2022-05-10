Ereğli'de 64 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde 64 gümrük kaçağı cep telefonu ile elektronik eşya ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Aramalarda, 64 gümrük kaçağı cep telefonu, 501 elektronik eşya ve aksesuar bulundu.

Araçta bulunan 4 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.