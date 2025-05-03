Ereğli'de 4 Otomobili Yakan Şüpheli Gözaltına Alındı

Ereğli'de 4 Otomobili Yakan Şüpheli Gözaltına Alındı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, park halindeki 4 otomobilin camlarını kırarak içlerine yanıcı madde attı ve araçları ateşe verdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, saldırgan gözaltına alındı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Y.A.T. (25), camını kırıp içerisine yanıcı madde attığı 4 otomobili yaktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ereğli ilçesinde Y.A.T., dün saat 23.00'den 02.00'ye kadar geçen süreçte farklı adreslerde park halinde olan aynı marka 4 otomobilin yanına yaklaşıp, camını kırıp içeriye yanıcı madde atıp uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Alev topuna dönen 4 otomobil, çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçlar kullanılmaz hale gelirken, otomobillerin yanındaki 2 araç da sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zarar gördü. Gözaltına alınan Y.A.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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