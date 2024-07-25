Ereğli'de 2 otobüs çarpıştı, 1'i refüje çıktı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çarpışan 2 yolcu otobüsünden 1'i refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Ereğli ilçesi Konya-Adana kara yolu Türkmen Kavşağı'nda meydana geldi. Ömer Akgündüz idaresindeki 48 ABR 801 plakalı otobüs, kavşakta Mehmet Arslan yönetimindeki 34 SD 1021 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Akgündüz'ün kullandığı otobüs, refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ise hasar meydana geldi. Refüje çıkan otobüsteki yolcular, başka bir otobüse alınıp yolculuklarına devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.