Ereğli'de 13 Yıl Önceki Cinayet Davasında 1 Kişi Tutuklandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 13 yıl önce av tüfeğiyle öldürülen bakkal İlyas Kasım cinayetiyle ilgili soruşturmada 1 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 13 yıl önce av tüfeğiyle vurularak öldürülen bakkal İlyas Kasım (44) cinayetinde gözaltına alınanlardan Niyazi U. (70) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sabahattin Akkaya (51) tutuklandı, Hüseyin K. (48) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ali Sencer ARSLAN/EREĞLİ, (Zonguldak),
