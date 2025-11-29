Haberler

Ereğli'de 13 Yaşındaki Çocuklar Motosiklet Çaldı

Ereğli'de 13 Yaşındaki Çocuklar Motosiklet Çaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki motosikleti çalan 13 yaşındaki iki çocuk, güvenlik kameralarına yakalandı. Motosiklet, polisin çalışmalarıyla bulunarak sahibine teslim edilirken, çocuklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde park halindeki motosikleti çalıp, bir süre gezdikten sonra kent merkezinde bir yere bırakan 13 yaşındaki 2 çocuk, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocukların motosikletle sokakta gezdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. M.H.K., kendisine ait motosikleti park ettiği yerde bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çalıntı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, motosikleti bulmak için çalışma başlattı. İş yerleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, motosikleti daha sonra kent merkezine bıraktıkları saptandı. Hırsızlık şüphelisi S.D. (13) ve Z.K.'nin (13) çaldıkları motosiklet ile gezdikleri anlar ile güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık şüphelisi iki çocuk, kısa sürede polis tarafından gözaltına aldı. Çocuklar, polise verdikleri ifadede motosikleti aldıklarını itiraf ettiler. Daha sonra adliyeye sevk edilen S.D. ve Z.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan çocukların kent merkezinde bıraktıkları motosiklet, sahibi M.H.K.'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler

Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Galatasaray taraftarına 'oh' çektiren, Fenerbahçe taraftarını korkutan istatistik

Galatasaraylılara 'oh' çektiren, Fenerbahçelileri korkutan istatistik
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.