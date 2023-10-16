Ereğli Belediyesi, asfalt çalışmalarına devam ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezi ve uzak mahallelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, yol güvenliğini sağlamak ve ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahallelerde de asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt sezonuyla birlikte çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. İlçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahallelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ihtiyaçlar doğrultusunda hemşerilerinin talepleri doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini ve sürücülerin yol güvenliğini sağlayacaklarını söyledi. Bu bağlamda Taşağıl Mahallesinde soğuk asfalt çalışması gerçekleştirildi.

"Ereğlimiz her şeyin en iyisine layık"

Başkan Oprukçu, soğuk asfalt çalışmalarını hava şartları uygun olduğu sürece gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Merkeze uzak mahallelerimizin ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmak adına sezon boyunca önemli çalışmalar yaptık. Yollarımızı hem modern bir görünüme kavuşturduk hem de ulaşımı sağlıklı ve kolay bir hale getirmek için çaba gösterdik. Ereğlimizin merkez mahallelerinde olduğu gibi merkeze uzak mahallelerimizde de yol standartlarını yükseltmek için, asfaltlı yolların kalitesini arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşerilerimin istek, talep ve önerileri doğrultusunda mahallelerimizin soğuk asfalt ihtiyacını karşılamaya, asfaltsız mahalle bırakmamaya kararlıyız. Ereğli'miz her şeyin en iyisine layık, o nedenle en iyi hizmetleri vermeye özen gösteriyoruz. Uyumlu bir yönetim anlayışıyla geleceğe umutla bakıyor, yollarımızı vilayet Ereğli'ye yakışır hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA