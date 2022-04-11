Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (5) - Haberler

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Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (5)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (5)

BAKAN KOCA: EN KÜÇÜK DEPREM BİLE BÜYÜK BİR ENDİŞESağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 20.38'de, Zonguldak Ereğli'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ZONGULDAK (DHA) - BAKAN KOCA: EN KÜÇÜK DEPREM BİLE BÜYÜK BİR ENDİŞE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 20.38'de, Zonguldak Ereğli'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu an itibariyle, gerek kurduğumuz iletişimde, gerek sahadaki çalışmamızda üzücü bir sonuca rastlanmadı. Hissedilen en küçük deprem bile büyük bir endişe. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Fahrettin Koca, Zonguldak, Twitter, Saat, Güncel, Haberler

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