Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2)

'OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADI'İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

'OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADI'

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kaydedildi.

'EKİPLERİMİZ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, -


Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2)

Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Ereğli, Deprem, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title