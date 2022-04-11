Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2)

'OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADI'

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, -