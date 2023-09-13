Erdoğan: "Zor Şartlara ve Kısıtlı İmkânlara Rağmen Milletimizin Bağımsızlığına Duyduğu Aşkla Kazanılan Sakarya Zaferi'nin Yıl Dönümünü Tebrik...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Millî Mücadele’mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Mücadele'mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Medyan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Milli Mücadele'mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."