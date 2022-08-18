Erdoğan, Zelenski ile bir araya geldi
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Erdoğan, Zelenski ile bir araya geldiUKRAYNA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın Lviv kentinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.
Erdoğan, Zelenski ile bir araya geldi
UKRAYNA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın Lviv kentinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel