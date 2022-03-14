Erdoğan: "(Yurt dışına giden doktorlar) İstikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum"
AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yurt dışına giden doktorlar) Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum"