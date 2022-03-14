Erdoğan: "(Yurt dışına giden doktorlar) İstikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan: "(Yurt dışına giden doktorlar) İstikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum"

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yurt dışına giden doktorlar) Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum"

Erdoğan: (Yurt dışına giden doktorlar) İstikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum

Erdoğan: (Yurt dışına giden doktorlar) İstikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum

Erdoğan: (Yurt dışına giden doktorlar) İstikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, 14 Mart, Kongre, Güncel, Haberler

title