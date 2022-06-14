Erdoğan: Yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi Ocak 2023'te uzaya fırlatıyoruz
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, Türksat 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz" dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, Türksat 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı. Türksat 5B uydusunun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, uydunun tasarımından üretimine, fırlatılışından işletmesine kadar her safhasında emeği geçenleri tebrik ederek, "Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşama olan bu uydumuza kadar geçen süreç aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Hatırlarsanız Türksat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı. Bunlar projemize yönelik küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını, kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor" dedi.'İMECE'Yİ 2023'ÜN OCAK AYINDA UZAYA FIRLATIYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 4A'yı 2014'te, Türksat 4B'yi ise 2015 yılında uzaya gönderdiklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl Türksat 5A ve Türksat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya 2 uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdik. Bugün hizmete alacağımız Türksat 5B'nin uzay yolculuğu 19 Aralık 2021'de başladı. Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, Türksat 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal, 10'a yükselecek. Başlattığımız Milli Uzay Programıyla ülkemizin tıpkı yeryüzündeki kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur. Kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanları yetiştirmeden uzay sanayiine kadar ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. Bu çerçevede uydu teknolojilerin en hızlı ilerleme gösterdiğimiz alanların başında geliyor. Türksat gibi köklü bir kuruluşa ve onun bünyesinde görev yapan kabiliyetli mühendislere, teknisyenlere, kadrolara sahip olmamız bu konuda en büyük avantajımızdır. Yeni neslin uzay teknolojilerine gösterdiği ilgi bize umut ve heyecan veriyor" diye konuştu.'UÇAKLARIMIZI GÖVDESİNE TÜRKİYE HAVAYOLLARI YAZACAĞIZ'Türkiye'nin uluslararası alanda 'Turkey' olarak kullanılan ismini 'Türkiye'ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım daha attıklarını hatırlatan Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprü sayesinde medeniyetimizden, tarihimizden, kültürümüzden aldığımız güçle yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. İnşallah 2053 vizyonumuzu emanet edeceğimiz gençlerimiz, bu bayrağı çok daha yükseğe çıkaracaklardır" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'NİN FİBER İNTERNET ALTYAPISININ GELİŞTİRMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan Türksat 5B uydusunun televizyon yayıncılığı ve geniş bant uydu haberleşme kapasitesini Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar geniş bir alanda kesintisiz ve güvenli hale getireceğini belirterek, şöyle devam etti: "Biliyorsunuz, salgın döneminde bazı yerlerde evlatlarımız, yetersiz internet altyapısı sebebiyle uzaktan eğitim programlarına katılmakta sıkıntı çekmişti. Uydumuzun devreye girmesiyle coğrafi zorluklardan kaynaklanan bu sorun da artık ortadan kalkacaktır. Yaklaşık 30 yıl boyunca hizmet verecek Türksat 5B uydumuz, ülkemizin frekans ve bölge haklarının da korunmasını temin edecektir. Siyasi etki alanı genişleyen Türkiye'nin buna bağlı olarak askeri misyonlarının güvenli haberleşme ihtiyacı da artmaktadır. Uydumuz işte bu ihtiyacının karşılanmasında da kritik öneme sahiptir. Tabii bu çalışmalara paralel olarak mutlaka çözmemiz gereken bir diğer konu da fiber internet altyapısını hızla yaygınlaştırmamızdır. Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. Türk Telekom'daki sorunun çözümüyle bu alanda çalışan diğer firmalarımızı da teşvik ederek Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. Gerekirse kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını da destekleyeceğiz."'ÜLKEMİZİ 5G'YE HAZIR HALE GETİRMİŞ OLACAĞIZ'Erdoğan, yerel yönetimlerin kimi uygulamaları başta olmak üzere fiber altyapının hızla yaygınlaştırılmasının önündeki engelleri de hızla kaldıracaklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Böylece ülkemizi 5G'ye hazır hale getirmiş olacağız. Salgın dönemindeki tecrübelerimizin bize işaret ettiği gerçeklerden biri de bu sorunu mutlaka çözmemiz gerektiğidir. Ülkemizi son 20 yılda nasıl bölünmüş yollarla, otoyollarla, demir yolu hatlarıyla, havalimanlarıyla donattıysak geniş bant interneti nasıl her köşeye ulaştırdıysak, fiber altyapıyı da kısa sürede tamamlayacağız. Gökyüzünü İHA'larla, SİHA'larla, helikopterlerle, milli muharip uçağıyla donatan, denizlerindeki egemenliğini modern gemilerle, denizaltılarla, botlarla, sondaj faaliyetleriyle tahkim eden, sınırlarını fiziki ve elektronik güvenlik hatlarıyla sağlama alan, her alanda en ileri teknolojik atılımları hayata geçiren bir ülke olarak Allah'ın izni ve mühendislerimizin gayretiyle bu meseleyi de çözeceğimizden şüphe duymuyorum. Artık hızın, dolayısıyla vaktin en değerli unsur haline dönüştüğü bir dönemde kendimizi denizi geçip derede boğulmuş duruma düşüremeyiz. Fiber altyapının sağlayacağı üretkenlik, verim artışı ve yenilikçilik, bu alana tahsis edilecek kaynakları kısa sürede fazlasıyla milli ekonomiye geri kazandıracaktır."SEL BÖLGESİNDE HAVADAN İNCELEMEDE BULUNDUCumhurbaşkanımız Erdoğan törenin ardından, sel felaketinden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.