Erdoğan: Yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi Ocak 2023'te uzaya fırlatıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, Türksat 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı. Türksat 5B uydusunun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, uydunun tasarımından üretimine, fırlatılışından işletmesine kadar her safhasında emeği geçenleri tebrik ederek, "Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşama olan bu uydumuza kadar geçen süreç aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Hatırlarsanız Türksat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı. Bunlar projemize yönelik küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını, kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor" dedi.