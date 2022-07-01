Erdoğan, Yeni Asgari Ücreti Açıkladı: Yeni Asgari Ücret, Net 5 Bin 500 TL Olacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti 5 bin 500 TL olarak açıkladı. Erdoğan, "Yeni asgari ücret, net 5 bin 500 TL olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz" dedi. Erdoğan, ayrıca; "Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı artışı zaten yapılacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşverenleri Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İş) Başkanı Ergün Atalay ile birlikte İstanbul'da, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yeni asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:

"KENDİ ALIŞKANLIKLARIMIZ SEBEBİYLE ÜLKEMİZDE ENFLASYON RAKAMLARI FARKLI TEZAHÜR ETMEKTEDİR: Bilindiği gibi Türkiye, bir süredir; maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı, kendi geliştirdiği yeni bir programı uygulamaktadır. Bu programı başarıyla yürütürken; önce koronavirüs salgınının ardından da Rusya-Ukrayna savaşının bozduğu küresel ekonomik dengeler sebebiyle yeni bir durumla karşı karşıya geldik. Yeni durumun en somut olumsuz sonuçlarını kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Esasen, enflasyon sadece ülkemizin değil, gelişmiş devletler başta olmak üzere, tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle; ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir, fiyat artışlarının oranları değişik olsa da ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır.

Terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlıkla uygulayarak ülkemizi en az kayıp ve en fazla kazanımla çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem kendi ihtiyacını karşılayan elindeki imkanları herkesle paylaşan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Tüm bunları yaparken; fahiş fiyat artışları ve enflasyon sebebiyle yaşanan sıkıntıları asla gözden gelmedik. Pek çok tedbiri devreye aldık, almaya devam ediyoruz. Çarkların durmasına, istihdamın gerilemesine müsaade etmedik. İstihdamın 30,5 milyona yaklaşması, ihracatın yıllık 250 milyar dolar eşiğine gelmesi; bu çabalarımızın ürünüdür. Kimseyi yalnız, çaresiz, sahipsiz bırakmadık.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN DE KAYIPLARININ TELAFİ EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ GÖRDÜK: Devlet olarak çok ciddi fedakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm maaşların asgari ücret kadarki kısmından aldığımız vergilerden sarf-ı nazar ettik. Ancak; geçtiğimiz aralık ve ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun, bu artışların bir süre sonra yetersiz kalmasına sebep olduğunu da tespit ettik.

KAMU ÇALIŞANLARIMIZIN VE TÜM EMEKLİLERİMİZİN MAAŞINA YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE BİR ENFLASYON FARKI ARTIŞI ZATEN YAPILACAK: Bunun üzerine, arkadaşlarımızdan hemen gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerimizin de kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, talimatımızla hemen asgari ücret tespit komisyonunu toplantıya çağırdı. Bakanlığımız tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik.

NET 5 BİN 500 TL: Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret, net 5 bin 500 TL olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"KABİNE TOPLANTISINDA YÜZDE 25'İ TARTIŞTIĞIMIZ İÇİN…"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erdoğan'ın yanına giderek, artışın yüzde 25 oranında olduğu yönünde verdiği bilginin yüzde 30 olması gerektiğini söyledi. Erdoğan da "Evet, biz tabii kabine toplantısında özellikle bu yüzde 25'i tartıştığımız için o bir sehven durum meydana getirmiş oldu. Yani bu yüzde 30 olarak bu artışı yapmış olduk" dedi.

"GIRTLAĞIMIZI SIKMASINLAR"

Erdoğan bu sözlerinin ardından da tüm taraflara, "Mutabık mıyız?" diye sordu. Türk – İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Hayırlı olsun" yanıtını verdi. Erdoğan, bunun üzerine, yine Atalay'a "Gırtlağımızı sıkmasınlar" dedi. Atalay ise "Olur mu Sayın Cumhurbaşkanım" karşılığını verdi.

Fotoğraf çekimi için tarafların masa etrafında toplandığı sırada, Erdoğan, Atalay'a "Senin başında da saç kalmadı" dedi. Atalay ise "Çay içme imkanımız var mı?" diye sordu.

BAKAN BİLGİN: BÜTÜN KAMU ÇALIŞANLARI DA AŞAĞI YUKARI 300, 350 TL CİVARINDA BURADAN BİR GELİR ELDE EDECEKLERDİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklamasından önce şunları söyledi:

"Asgari Ücret Komisyonu'nu yeniden toplantıya davet ettim. Asgari Ücret Komisyonu'muz çalışmalarını yaptı. Biz, sizin sık sık altını çizdiğiniz; 'çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücrete karşı koruyacağız. Türk devleti, sosyal bir devlettir.' Bu görevi de bize verdiniz. Bu çalışmaları bugüne kadar koruduğumuz gibi asgari ücretle çalışan işçilerimizi, emekçilerimizi koruyacak bir neticeye ulaştırıp size arz ettik. Bildiğiniz gibi asgari ücretin bütün ücretlerden vergi dışı bırakılması, bugün de açıklanacak asgari ücret rakamında da yansıyacaktır. Bunun anlamı şu: Bütün kamu çalışanları da aşağı yukarı, ortalaması 300, 350 TL civarında buradan bir gelir elde edeceklerdir. Sadece işçilerimizle sınırlı kalmayan bu artışın, Cumhurbaşkanımızın sosyal devlet ilkesi gereğince, çalışanları koruması yaklaşımının yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmek isterim."

TİSK BAŞKANI AKKOL: " BELİRLENEN RAKAMIN ÜZERİNE ÇIKMA İMKANI OLAN İŞLETMELERİMİZE, İLAVE ATILABİLECEK ADIMLARI TEKRAR ATMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, şunları belirtti:

"Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. TİSK olarak, ülkemiz için her türlü kararın arkasında durduk. Biliyorsunuz, aralık sonunda çok güzel bir rakam belirlendi fakat gelinen konjonktürde bu seneye özel asgari ücrette yıl sonunu beklemeden bir güncelleme yapalım diye, hemen hızlıca toplandık. Belirlenen rakam konusunda mutlaka çeşitli tartışmalar olabilir ama samimiyetle bilinmesini isterim ki bütün imkanlarımızı zorlayarak hem çalışanlarımızı hem işletmelerimizi, hem de istihdamımızı gözeten bir dengeyi bulmaya gayret ettik. Asgari ücret bir başlangıç ücretidir, esas hedefimiz bizim ortalama ücretin artması olmalı. Belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize, ilave atılabilecek adımları tekrar atma çağrısında bulunuyorum. Açıklanan rakam, yıl sonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek. Aralık ayında başlayan, çok uzun yılların konusu olan; tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadar olan kısımlarından vergi alınmaması uygulaması aynen devam ediyor olacak. Hem çalışanlar hem de işletmeler için çok önemli bir kazanımdır. Yeni asgari ücret, ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise şunları söyledi şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanım, bundan 15 gün evvel size yaptığımız ziyarette çalışanlar ile ilgili taleplerimizi ilettik, siz de sağ olun komisyonu topladınız. Oradaki gerekçelerimizi Sayın Bakanımız biliyor, siz biliyorsunuz. İnşallah bugün toplumu memnun edecek bir rakam olur da siz de biz de toplum olarak bu sıkıntılı dönemde rahat eder, biz de dua ederiz. Teşekkür ederiz."

TÜRK-İŞ: AÇLIK SINIRI 6 BİN 391 TL, YOKSULLUK SINIRI 20 BİN 818 TL

Türk-İş, iki gün önce açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıklamıştı. Buna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasının yani açlık sınırının 6 bin 391 TL olduğu hesaplanmıştı. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının yani yoksulluk sınırının ise 20 bin 818 TL olduğu bildirilmişti.

ANKA / Güncel