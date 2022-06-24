Erdoğan, Yangın Bölgesinde: "Ucu Nereye Dayanıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının sürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesinde; yangınla ilgili bir kişinin tutuklandığının anımsatılması üzerine "Ben diyorum ki, ucu nereye dayanıyor? İdama mı? İdam olmalı. Adam, affedersin içmiş ve geliyor 'bilmem neye kızdım, burayı yaktım.' Ne demek bu? Böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı ve bunu üzerinde kesinlikle etraflıca durmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının dördüncü gününde Muğla'nın Marmaris ilçesinde, incelemelerde bulundu. Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

"15'İ UÇAK, 46'SI HELİKOPTER OLMAK ÜZERE 61 HAVA ARACI İLE BU YANGINDA ARKADAŞLARIMIZ GÖREV ALDILAR"

"21 Haziran 2022 tarihinde, Muğla ilimiz Marmaris ilçesinde; Hisarönü mahallesi, Bördübet Koyu ile Yedi Adalar mevkiinde saat 20.02 ile 20.10 arası başlayan yangın afetinde; ilk müdahaleleri 20.10'da teşkilatımız gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter, 2 uçak ile gerçekleştirildi. Yapılması gereken neyse bunların hepsi anında yapıldı. Her an çok daha güçlenerek güçlü bir şekilde bu süreci devam ettirdik. 3 helikopter 2 uçak ile başlayan bu süreci toplamda 95 araç 576 personelle gerçekleştirdik. Yapılan ilk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi.

Bununla birlikte 21.06.2022 tarihi itibariyle saat 14.02'de Dalaman'da; 22.02.2022 saat 09.30'da Fethiye; saat 13.50'de Köyceğiz'de ve saat 14.20'de Seydikemer'de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır.

1204'ü orman olmak üzere toplam 4 bin 587 personel sahada görev yapmıştır, görev yapmaya devam etmektedir. 405 arazöz ve 202 iş makinesi, 48 itfaiye aracı, 119 su tankeri, 28 TOMA olmak üzere toplam 1169 araç bu yangın süreci içerisinde görev yapmışlardır.

15'i uçak, 46'sı helikopter olmak üzere 61 hava aracı ile bu yangında arkadaşlarımız görev aldılar. AFAD'ın koordinesinde Muğla iline 22 farklı ilden toplam 261 araç görevlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ile Romanya ile İsrail'in desteği konusunda yardım teklifinde bulunuşmuş; fakat bizim şu an bizim ihtiyacımızın olmaması sebebiyle kendi araç gereçlerimizle bu söndürme, soğutma vs. bunları sürdürüyoruz.

"KATAR, 3 HELİKOPTERLE BU ÇALIŞMALARA İŞTİRAK ETTİ"

Azerbaycan'dan böyle bir teklif yapıldı, bu teklif bir uçak, bu çalışmaların içerisinde yerini aldı. Orman Genel Müdürlüğü 14 uçak, 25 helikopter ile çalışmalarını sürdürüyor, sürdürdü. Bu arada Katar 3 helikopterle bu çalışmalara iştirak etti. Jandarma 14 helikopterle bu çalışmaların içerisinde yerini aldı, Milli Savunma Bakanlığı 6 helikopter ile yerini almak suretiyle çalışmalarımız devam ediyor.

AFAD'ın koordinesinde bölgeye 26 sivil toplum kuruluşundan toplam 393 personel ve 47 araç gelmiştir. Müdahale çalışmalarında 15 afet grubu görev almaktadır. Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur.

"TAHLİYE EDİLEN HANELERE 288 BİN LİRA NAKDİ YARDIMDA BULUNULMUŞTUR"

Sağlık ekiplerimiz tarafından toplam 47 hastaya müdahale edilmiştir, 19'u hastaneye nakledilmiş, tedavileri tamamlanıp taburcu edilmişlerdir. Sağlık ekiplerimiz 19 ambulans, 16 UMKE aracı toplam 35 araç, 135 personel ile müdahalede bulunmaktadır. Ayrıca 50 haneye sağlık taraması yapılmıştır. 'Afet tahliye yerleştirme' ve 'afet barınma gruplarınca' da yangınlar sırasında Marmaris ilçesinde toplam 131 hane 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişlerdir. Tahliye edilen kişilerin büyük bir bölümü güvenli bölgelere geri dönüş yapmıştır. 'Afet barınma grubunca', 340 personel ve 4 tahliye vatandaşımız olmak üzere toplam 344 kişiye barınma hizmeti sağlanmıştır. Bu arada 52 büyükbaş, 235 küçükbaş, 225 kümes hayvanı olmak üzere toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca, Marmaris ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen hanelere 288 bin lira nakdi yardımda bulunulmuştur.

Bunlardan sonra da şu an itibariyle gerek karadan gerek havadan; bütün söndürme soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar gerek Tarım ve Hayvancılık Bakanım Vahit Bey, gerek İçişleri Bakanım Süleyman Bey, bakan yardımcılarımız hep birlikte süreci kontrol altında tutmuşlardır ve kurum olarak da gerek itfaiyelerimiz gerek AFAD'ımız bu koordinasyonlar içerisinde sürekli yer aldılar ve hiçbir an burayı yalnız bırakmadılar. Bu süreci son ana kadar da devam ettirecekler.

Milletvekillerimize ayrıca teşekkür ediyorum, onlarda burayı terk etmediler. Burada Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi yerlerini aldılar ve buradaki süreci takip ettiler. Sağlıklı haberler üretmek suretiyle vatandaşlarımıza bu konulardan bilgi sahibi yapan medyamıza da teşekkür ediyorum."

"BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINMIŞ VAZİYETTE"

Erdoğan, açıklamalarının ardından; gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yangın bölgesinde yaptığı incelemelere ilişkin de şunları söyledi:

"Dalaman'dan helikopterle gelişimizi yaptık ve herhangi bir yerde herhangi bir sıkıntı var mı, kontrol altında mı bakalım dedik; doğrusu bir ufak yerde bir şeyler gördük ama bunun dışında büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette."

Bir gazetecinin yanan alan ölçümüne ilişkin sorusuna Erdoğan şöyle dedi:

"İlk etapta 2 bin hektardı, daha sonra bu 3 bin hektara çıktı ama son anda bu 4 bin hektarı buldu. Fakat tabi şu anda 4 bin hektarın kontrol altına alınmasıyla hemen küçültüp bir taraftan da tabi ekime başlayacağız, ağaçlandırma çalışmalarımızı başlatacağız. Bunu geçen yıl yine Muğla, Antalya, Alanya buralarda yaşadığımız olaylardan sonra durmadık hemen dikimlere başladık ve şu anda oralar çok farklı bir hale geldi. Burada da aynı uygulamayı yapacağız."

"İDAM CEZASI TARTIŞILMALI"

Bir gazetecinin 'idam cezası' tartışmalarına ilişkin sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Mesela sana sorsam sen hangi kanaattesin? Caydırıcı bir ceza… Ben diyorum ki, ucu nereye dayanıyor idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor, 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynun vururum' diyor. Bu iş o kadar önemli; canım canım bütün ormanları yakıyoruz, sadece ormanlar mı? Bütün haşerat, hayvanlar; hepsi bu ormanlarla beraber yanıyor. Adam affedersin içmiş ve geliyor 'bilmem neye kızdım, onun içinde burayı yaktım.' Ne demek bu ya? Böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı ve bunu üzerinde kesinlikle etraflıca durmalıyız."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Marmaris'te orman yangınındaki son durumla ilgili Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamada şöyle konuşmuştu:

"Mahkeme nasıl karar verir? Ama tekrar söylüyorum, bu işlerden canı yanan birisi, vatandaş olarak söylüyorum, özellikle orman konusundaki cezalar artırılmalıdır. İdam konusu Türkiye'de çok tartışılıyor. İdamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusu. Evet ağza hoş gelmiyor yani çok sıcak gelmiyor. Ama bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına yüklü bir cezası olması lazım"

ANKA / Güncel