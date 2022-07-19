Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı düzenlendi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı düzenlendiİRAN, (DHA)- İran'da Sadabad Sarayı'nda Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı düzenlendi.
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı düzenlendi
İRAN, (DHA)- İran'da Sadabad Sarayı'nda Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında düzenlenen toplantıya Türkiye ve İran heyetleri de katıldı.
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