Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Muş oy oranları açıklandı

Muş'ta yapılan 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açıklandı. Erdoğan %39,12, Kılıçdaroğlu %58,88 oy aldı. Detaylar haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Muş'ta kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Muş'ta kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Muş oy oranlarını Muş geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Muş Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE MUŞ'TA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre Muş'ta genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %39,12; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %58,88 ve Sinan Oğan yüzde %1,69 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,3 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN MUŞ'TA KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Muş'ta %39,12 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU MUŞ'TA KAÇ OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Muş'ta %58,88 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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