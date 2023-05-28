Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kütahya oy oranları açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu Kütahya'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kütahya'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kütahya oy oranlarını Kütahyageneli ve ilçe ilçe sizler için derledik.

Kemal Kılıçdaroğlu Kütahya'dakaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kütahya'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kütahya oy oranlarını Kütahyageneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Kütahya Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KÜTAHYA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre Kütahya'da genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %66,31; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %26,38 ve Sinan Oğan yüzde %6,67 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,64 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN KÜTAHYA'DA KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Kırşehir'de %66,31 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KÜTAHYA'DA KAÇ OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de %26,38 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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