Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kayseri oy oranları açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kayseri oy oranlarını Kayseri geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Kayseri'de Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KAYSERİ'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Kayseri genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63,33; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 27,48;Sinan Oğan yüzde 8,83 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,36 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN KAYSERİ'DE KAÇ OY ALDI?

Kayseri'de yüzde 63,33 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'nin tüm ilçelerinde üstünlük elde ederek toplam 582.088 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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