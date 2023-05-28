Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gümüşhane oy oranları açıklandı
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14 Mayıs seçim sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu Gümüşhane'de %19,92 oy alırken Recep Tayyip Erdoğan %74,42 oy aldı. Sinan Oğan ise %5,34 oy oranına ulaştı. İlçe ilçe oy oranları da detaylı şekilde verildi.
Kemal Kılıçdaroğlu Gümüşhane'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Gümüşhane'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gümüşhane oy oranlarını Gümüşhane geneli ve ilçe ilçe sizler için derledikKelkit Köse Kürtün Şiran Torul kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre, Gümüşhane genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %19,92; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %74,42; Sinan Oğan yüzde %5,34 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,32 oy aldı.
12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kelkit Köse Kürtün Şiran Torul ilçelerinde toplam %74,42 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kelkit Köse Kürtün Şiran Torul ilçelerinde ederek %19,92 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Gümüşhane'de yüzde %5,34 oranına ulaştı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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